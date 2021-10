Metallica, James Hetfield ha venduto il suo terreno al confine con il Messico per 1,2 milioni di dollari

James Hetfield, il grande frontman dei Metallica, ha deciso di vendere un suo terreno situato a Pima County, nello stato dell'Arizona. L'appezzamento di terreno, di circa 20 acri, è stato venduto per 1,2 milioni di dollari, come riportato dal magazine americano TMZ.

Il terreno è stato acquistato dalla Rosemont Copper Company, che ha pagato frontman dei Metallica in contanti. Il terreno si trova vicino al confine tra Stati Uniti e Messico ed è stato acquistato da Hetfield nel 1998.

Il rocker ha stretti legami con la contea di Pima. A settembre, il Pima Community College ha ricevuto una donazione di 100.000 dollari per la Metallica Scholars Initiative, la nuova iniziativa finanziata da All Within My Hands, la fondazione dei Metallica, e dall'American Association of Community Colleges. La band con la donazione ha dare una mano allo sviluppo dei college nella comunità della zona.

Il progetto, iniziato con 10 scuole situate nelle città che hanno supportato i Metallica durante i tour, ha visto diversi istituti farsi avanti per la ricezione dei fondi tramite un processo di candidatura competitivo. Ciascuna scuola ha ricevuto 100.000 dollari utili per sviluppare i programmi di supporto alla formazione dedicati agli studenti per aiutarli nel percorso dagli studi al lavoro.