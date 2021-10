System Of A Down, Serj Tankian positivo al Covid-19: tour sospeso. Leggi il comunicato

I System Of A Down sono stati costretti ad interrompere il tour dopo appena tre concerti a causa della positività al coronavirus di Serj Tankian, il frontman della band.

La band ha condiviso la notizia attraverso un post sui principali social network: "È con grande rammarico che dobbiamo posticipare i nostri show a Los Angeles al 4 e 5 febbraio 2022. Nonostante le molteplici misure precauzionali, Serj è purtroppo risultato positivo al COVID. Siamo spiacenti di deludere i nostri fantastici fan con questa notizia dell'ultimo minuto, poiché non vedevamo l'ora di suonare finalmente per voi. Tuttavia, la salute della nostra band, della troupe, del personale del locale e di tutti i nostri fan è la nostra massima priorità".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da System Of A Down (@systemofadown)

Anche lo stesso Serj Tankian ha voluto pubblicare un comunicato in cui aggiorna i fan sulle condizioni di salute: "Dopo 3 show davvero divertenti, sono tornato a Los Angeles con sintomi simil-influenzali. Sono scioccato dal fatto che si tratti di Covid perché non solo sono vaccinato ma sono stato anche incredibilmente attento. Mi dispiace tanto dover rimandare queste date ancora una volta, soprattutto per coloro che hanno fatto sacrifici per essere qui da fuori città. Andare in tour non è qualcosa che intendo continuare a fare in futuro, quindi questi pochi show hanno significato un mondo per me. Grazie per il vostro amore e comprensione. Pace".