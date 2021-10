Led Zeppelin, Jimmy Page svela il titolo originale di Stairway To Heaven: "ecco perché la chiamammo così"

Jimmy Page, John Paul Jones e Robert Plant hanno ricordato Led Zeppelin IV in occasione del cinquantesimo anniversario della sua uscita, (è stato pubblicato il 8 novembre 1971). Un disco senza titolo, senza nome, con quattro simboli misteriosi al posto dei nomi della band e una foto enigmatica in copertina. Sembra un suicidio discografico, invece vola al numero uno in classifica in Inghilterra, al numero due in America e vende fino ad oggi 32 milioni di copie.

«I nomi delle band e i titoli del dischi non hanno alcun senso: cosa vuol dire Led Zeppelin? Niente! L’unica cosa che conta è la musica» dice Jimmy Page presentando il disco alla stampa. Per registrare Led Zeppelin IV i Led Zeppelin cominciano a lavorare agli Island Studios di Londra nel dicembre 1970, poi decidono di isolarsi da tutto e scelgono Headley Grange, una antica casa sperduta nelle campagne del Galles dove restano quattro mesi, suonano in continuazione e costruiscono il monumento del rock’n’roll anni settanta: il martello di John Bonzo Bonham, gli arrangiamenti di John Paul Jones, la chitarra di Jimmy Page e la voce di Robert Plant. In una nuova intervista con la rivista Mojo, Jimmy Page ha raccontato di aver guidato la band in una vera immersione nel suono e nell’atmosfera dei Led Zeppelin: «Non c’erano distrazioni, non c’era il pub, niente di niente» ha detto, «Dovevamo stare lì per mangiare, dormire, e lavorare. Ma non è che andassi in giro con la frusta. C’era una specie di corrente magica che attraversava quel posto e che è finita nel disco».

«Headley Grange era un posto freddo, sporco e puzzolente» ha raccontato John Paul Jones, «Ma un giorno Jimmy e Robert sono arrivati dalle montagne con l’intro di chitarra e la prima strofa di una canzone davvero speciale. Ci siamo seduti davanti al camino e abbiamo cominciato a costruirla».

Il primo titolo di quel pezzo è Cow and Gate, perché Robert Plant si è appena comprato una fattoria. «Non suonava come nessuna altra cosa che avessimo sentito fino a quel momento» ha detto Jimmy Page.

I Led Zeppelin lavorano alle diverse sezioni e Cow and Gate diventa il pezzo forse più famoso nella storia del rock, Stairway to Heaven.

Otto minuti, un crescendo dal folk al blues all’hard rock, un assolo leggendario (suonato con una Fender Telecaster e non con la Gibson Les Paul che Page usa in tutto il disco) e tutto il misticismo degli anni ’70: «Tutti i musicisti vogliono fare qualcosa che duri per sempre, noi abbiamo fatto questo» ha detto Jimmy Page a proposito di Stairway to Heaven «Non so se potrò mai suonare meglio di così».