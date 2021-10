Fantastic Negrito: annullati i concerti di gennaio, confermate le date estive. Nuova data a Genova

A causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus COVID-19, i tre show invernali di Fantastic Negrito previsti per gennaio 2022 a Milano, Ciampino (RM) e Bologna sono annullati e non saranno recuperati.

I biglietti saranno rimborsati secondo le seguenti modalità:

Biglietti acquistati online sui circuiti di vendita ufficiali: il rimborso sarà erogato automaticamente sul metodo di pagamento scelto in fase d’acquisto.

Biglietti acquistati in punto vendita: il rimborso potrà essere ottenuto riconsegnando il biglietto al medesimo punto vendita presso il quale è stato acquistato entro e non oltre il 15 novembre 2021.

Le tappe già annunciate per l’estate 2022 sono confermate e si arricchiscono di un nuovo show a Genova.

Mercoledì 20 Luglio - Fiesole (FI), Estate Fiesolana / Teatro Romano

Giovedì 21 Luglio - Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente / Anfiteatro del Vittoriale

Venerdì 22 Luglio - Pordenone, Pordenone Blues Festival

Nuova data: Domenica 24 Luglio - Genova, Balena Festival

Le prevendite per il concerto a Genova apriranno su Dice e Ticketone nei prossimi giorni, mentre i biglietti per gli altri spettacoli sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone (tutte le date) e Ticketmaster (Fiesole).

Ricordiamo agli spettatori che i biglietti acquistati per gli show inizialmente previsti nel 2020 e poi spostati al 2021 a Fiesole, Gardone Riviera e Pordenone sono validi per le medesime date riprogrammate nel 2022.

Tutte le info su

www.fantasticnegrito.com www.barleyarts.com/

FANTASTIC NEGRITO - Tutte le date italiane:

Mercoledì 20 Luglio 2022

Fiesole (FI), Estate Fiesolana / Teatro Romano – via Portigiani

Giovedì 21 Luglio 2022

Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente / Anfiteatro del Vittoriale – via Vittoriale, 12

Venerdì 22 Luglio 2022

Pordenone, Pordenone Blues Festival – Parco San Valentino

Domenica 24 Luglio 2022

Genova, Balena Festival – Porto Antico