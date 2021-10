I Metallica avrebbero potuto essere in cinque e con un frontman diverso. Il racconto di James Hetfiled

L’inizio della carriera dei Metallica è legato a quella di un’altra band della scena hard rock e metal californiana, gli Armored Saint, fondati a Los Angeles nel 1982 da John Bush e Joey Vera con i fratelli Gonzo e Phil Sandoval alla batteria e chitarra. Gonzo Sandoval ha raccontato di aver scelto il nome della band dopo aver visto il film fantasy Excalibur in un cinema di Monterey Park. In un’intervista sul canale Mandatory Metallica su Sirius XM James Hetfield ha ricordato gli anni in cui le due band creavano un movimento di suono e stile suonando dal vivo nei club metal di Los Angeles: «Andavamo a sentirli ogni sera e ci piacevano moltissimo». Gli Armored Saint esordiscono con un pezzo Lesson Well Learned pubblicato sulla compilation Metal Massacre II, riescono a firmare un contratto con la Chrysalis Records e nel 1984 esordiscono con l’album March of the Saint e negli anni ’80 vanno in tour con Judas Priest, Whitesnake, Alice Cooper, Saxon pubblicando altre tre album fino al 1991: Delirious Nomad, Raising Fear e Symbol of Salvation.

Ma prima di iniziare la carriera con la band, John Bush è stato chiamato dai Metallica per diventare il loro cantante. James Hetfield ha raccontato che non era sicuro delle sue qualità come cantante e frontman e prima di entrare in studio per registrare il primo album Kill ‘Em All la band ha fatto un’audizione con la band destinata a dominare prima il mondo del metal e poi quello del rock, diventando una delle più grandi del mondo.

«Conoscevamo molto bene John Bush e abbiamo provato a farlo entrare nei Metallica come cantante» ha detto James Hetfield, «Ma lui ha scelto di rimanere con gli Armored Saint. Era completamente dedicato alla sua band e non voleva lasciarla. Lo rispettiamo molto per questo». John Bush ha spiegato la sua decisione: «So che sembra una follia, ma al tempo gli Armored Saint erano una band importante e io volevo stare con loro. Ma è stato fantastico che me lo abbiano chiesto».

James Hetfield ha detto che il rapporto tra le due band è sempre stato strettissimo: «L’unico che siamo riusciti a portargli via è un membro della crew, il nostro amico Zach Harmon che non so come è finito sul nostro tour bus e non è mai sceso».

I Metallica e gli Armored Saint si sono incrociati un’altra volta, quando dopo la tragica scomparsa del bassista Cliff Burton, James Hetfield ha chiesto a Joey Vera di entrare a far parte della band. Anche Joey Vera ha scelto di restare con gli Armored Saint, e il posto di bassista è andato a Jason Newsted. Nel 1992 John Bush ha invece lasciato gli Armored Saint per sostituire Joey Belladonna come cantante degli Anthrax, ma dal 1999 è tornato con al sua band con cui continua a fare dischi e andare in tour.