System Of A Down: il primo concerto dopo la pandemia. Guarda i video con il debutto live di Protect The Land e Genocidal Humanoidz

Anche i System Of A Down sono tornati in concerto. Dopo più di due anni dall'ultimo live, a causa della pandemia, la band di Serj Tankia e Daron Malakian è salita sul palco di Las Vegas lo scorso venerdì 15 ottobre.

La band, in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita di Toxicity, ha dato ampio spazio in scaletta ai brani dell'album interpretando praticamente tutto il disco del 2001 tranne Jet Pilot, Forest e Shimmy. Il ritorno live dei SOAD è stata anche un'ottima occasione per presentare al pubblico in versione live i due nuovi brani pubblicati dalla band nel 2020 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione umanitaria in Armenia: si tratta di Protect The Land e Genocidal Humanoidz, i primi inediti composti e registrati dalla band dai tempi di Hypnotize/Mezmerize del 2005.

I due brani sono stati brevemente introdotti da Daron Malakian e Serj Tankian con parole decisamente forti.

"Questa è una delle canzoni più recenti che abbiamo registrato. Parla di un governo fatto di pezzi di m***a che ha cercato, ancora una volta, di uccidere la nostra gente. Fan***o agli umanoidi genocidi!" ha dichiarato Daron Malakian prima di eseguire Genocidal Humanoidz. Guarda il video dell'esibizione:

"Circa un anno fa le forze combinate di Azerbaigian, Turchia e alcuni mercenari siriani hanno attaccato un popolo pacifico che vive nel Nagorno-Karabakh da migliaia di anni, nella sua terra. Quella è la nostra gente" ha dichiarato Serj Tankian introducendo Protect The Land al pubblico, "in quel momento i System Of A Down hanno deciso di pubblicare due canzoni per cercare di portare l'attenzione del mondo sulla causa, e quello che vogliamo fare è ringraziarvi, perché avete contribuito a unire i nostri sforzi per raccogliere fondi e attirare l'attenzione su questo evento molto importante". Guarda il video dell'esibizione:

La scaletta del concerto dei System Of A Down alla T-Mobile Arena di Las Vegas:

X

Prison Song

Holy Mountains

Mind

Cigaro

Suite-Pee

Needles

Deer Dance

Soldier Side - Intro

Soldier Side

B.Y.O.B.

Genocidal Humanoidz (Live Debut)

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Question!

Lost in Hollywood

Radio/Video

Dreaming

Hypnotize

ATWA

Bounce

Chic 'N' Stu

Protect the Land (Live Debut)

Aerials

War?

Science

Toxicity

Sugar