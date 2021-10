Iron Maiden, la preside fan della band non sarà licenziata: salvata dalla petizione degli studenti

Secondo il sito di informazione National Post, Sharon Burns, la preside di una scuola canadese che rischiava di perdere il posto di lavoro presunto satanismo, manterrà il suo incarico.

Il fatto è avvenuto qualche settimana fa, quando Burns aveva pubblicato online un paio di foto in cui mostrava tutto il suo amore per gli Iron Maiden, tra gesti delle corna, bandiere e targhe brandizzate, la mascotte Eddie e un numero, molto diffuso nell’iconografia della band di The Number Of The Beast: il 666, con vicino il disegno di un cuore. Ed è stato proprio quest’ultimo particolare ad accendere la miccia e a far preoccupare alcuni genitori della Eden High School a St. Catharines, nell’Ontario. Preoccupati che la preside potesse predicare del satanismo in aula, alcuni padri e madri dell’istituto hanno aperto una petizione, per far licenziare la donna. Non a causa dei suoi gusti musicali, si precisava poi nella descrizione, ma per i riferimenti agli atti satanici del numero 666 (tradizionalmente legato al demonio).

Questa petizione, ora chiusa, ha raggiunto 553 firme. Circa 23.000, invece, sono le adesioni alla risposta degli studenti, che hanno aperto la raccolta firme chiamata “We need Mrs Burns”, abbiamo bisogno della signora Burns.

Kim Sweeney, responsabile delle comunicazioni per il consiglio scolastico distrettuale della zona, ha fatto sapere che il caso è chiuso e Burns rimarrà al suo posto. “Come potete immaginare, la preside Burns, come tutti noi, è piuttosto sorpresa da come il suo post su Instagram abbia portato a due petizioni e sia diventato un argomento di interesse in tutto il mondo – ha affermato Sweeney – Sappiamo che la signora Burns è un'educatrice appassionata e dedicata che è più felice quando può concentrarsi e connettersi con i suoi studenti”.

La questione è da ritenersi chiusa, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione. Non sono state necessarie azioni disciplinari o cambiamenti di policy.