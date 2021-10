Mick Jagger si è imbucato a una festa di addio al nubilato a Nashville, durante una pausa dal tour degli Stones

Mick Jagger si sta godendo appieno il tour dei The Rolling Stones negli Stati Uniti. A quanto pare, infatti, la voce di (I Can't Get No) Satisfaction si sarebbe imbucato, in incognito, ad una festa di addio al nubilato a Nashville. Inoltre, starebbe frequentando vari locali e bar, nel corso delle varie tappe negli States.

In occasione del concerto al Nissan Stadium proprio a Nashville, nel Tennessee, Jagger stesso ha raccontato la sua nottata precedente ai fan, passata tra le strade e i locali della città: “Sono andato a Printers Alley e ho cantato Honky Tonk Women in un bar karaoke. Ho partecipato a una festa di addio al nubilato in una taverna. Hanno adorato i miei Goo Goo Clusters (dei biscottini al cioccolato e riso soffiato ndr). Poi siamo finiti tutti quanti al Wild Beaver, in sella a un toro meccanico”.

See you tonight Nashville!



Shot/edited by Matt Clifford pic.twitter.com/bIFVCAOYXn — Mick Jagger (@MickJagger) October 9, 2021

Il cantante dei Rolling Stones ci tiene tutti aggiornati sulle sue scorribande anche tramite i suoi social network: su Twitter ha condiviso un video di se stesso, con mascherina e cappello, mentre camminava per il centro di Nashville, senza essere riconosciuto. Qualche giorno prima, a fine settembre, Jagger aveva invece postato una sua foto al Thirsty Beaver bar di Charlotte, nel Nord Carolina, prima dello show in città. Anche in questo caso, nessun avventore del locale sembra riconoscerlo. Il gestore del bar, Brian Wilson ha raccontato di essere subito corso a controllare le ricevute dei pagamenti elettronici, per verificare se ci fosse anche quella di Mick Jagger, per avere così un suo inatteso autografo. A quanto pare, però, la leggenda del rock avrebbe pagato con i contanti.