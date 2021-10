Rock The Castle 2022: annunciata la line-up UFFICIALE con Avenged Sevenfold, Megadeth e Judas Priest. Tutte le info

Torna ROCK THE CASTLE, il festival rock a Villafranca di Verona.

Dopo mesi di lavoro e incertezza siamo ora in grado di darvi tutte le informazioni relative alla prossima edizione del festival.

Le date confermate per ROCK THE CASTLE 2022 sono giovedì 23 giugno, venerdì 24 giugno, sabato 25 giugno e domenica 26 giugno al Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

Giovedì 23 giugno 2022

Tornano finalmente gli AVENGED SEVENFOLD per un’unica data italiana! Ad accompagnarli la band rivelazione degli ultimi anni Jinjer, il frontman degli Alter Bridge Myles Kennedy and Company, i newcomer Code Orange e altri in via di conferma per una giornata dedicata al meglio del metal contemporaneo.

Venerdì 24 giugno 2022

Confermati come headliner i MERCYFUL FATE capitanati dal grande King Diamond! Prima di loro i Blind Guardian con lo special show tanto atteso dai fan incentrato sul loro album capolavoro “Somewhere Far Beyond”, i leggendari Venom capitanati da Cronos e gli storici Death SS che per l’occasione eseguiranno un set old-school dedicato ai classici dei primi album! A chiudere la line up ci saranno altre sorprese che sveleremo a breve.

Sabato 25 giugno 2022

Confermati anche i JUDAS PRIEST che festeggeranno con i loro fan i 50 anni di carriera. A completare questa imperdibile giornata dedicata al metal tradizionale ci saranno gli inossidabili Saxon, lo show d’addio degli Ufo, gli storici Angel Witch e altre formazioni che annunceremo in seguito.

Domenica 26 giugno 2022

Tornano sul palco di ROCK THE CASTLE i MEGADETH! La band di Dave Mustaine sarà affiancata da dei veri e propri pesi massimi della scena metal come Mastodon, Kreator e Suicidal Tendencies. Ad aprire le danze Baroness e The Inspector Cluzo.

Un weekend, quattro giornate, quarantotto ore di musica accompagnate come sempre da buon cibo, birra di qualità, acqua gratis per tutti, intrattenimento, incontri gratuiti con le band e molto altro ancora per vivere al 100% l’esperienza di un festival in una delle location più belle al mondo!

ROCK THE CASTLE conferma inoltre il suo impegno in campo ecologico adottando soluzioni ecosostenibili ed eliminando la plastica monouso all’interno del festival.

ROCK THE CASTLE 2022

Giovedì 23 giugno 2022

AVENGED SEVENFOLD

JINJER

MYLES KENNEDY AND COMPANY

CODE ORANGE

e molti altri!

Venerdì 24 giugno 2022

MERCYFUL FATE

BLIND GUARDIAN (show con tutto “Somewhere Far Beyond”)

VENOM

DEATH SS (special show dedicato ai primi album)

e molti altri!

Sabato 25 giugno 2022

JUDAS PRIEST

SAXON

UFO (show d’addio)

ANGEL WITCH

e molti altri!

Domenica 26 giugno 2022

MEGADETH

MASTODON

KREATOR

SUICIDAL TENDENCIES

BARONESS

THE INSPECTOR CLUZO

INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI EDIZIONE 2022:

Biglietti e abbonamenti per l’edizione 2022 saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di martedì 12 ottobre 2021 su ticketone.it, vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Link ai biglietti: https://www.rockthecastle.eu/tickets/

INFO RIMBORSI EDIZIONI 2020/2021:

Per chi aveva acquistato i biglietti di: NOFX (26/06/2020), LYNYRD SKYNYRD (28/06/2020), ALTER BRIDGE (03/07/2020) e AVANTASIA (04/07/2020 e 03/07/2021)

È possibile richiedere il rimborso monetario o il voucher seguendo la procedura indicata al link https://www.rimborso.info/ entro e non oltre il 30 novembre 2021. Chi fosse già in possesso del voucher può richiederne la trasformazione monetaria entro e non oltre il 30 novembre 2021.

I voucher richiesti in questa fase o precedentemente ottenuti potranno essere utilizzati per l’acquisto senza addebito di commissioni dei biglietti di una qualsiasi giornata di Rock The Castle 2022 o degli abbonamenti tramite un link dedicato inviato via mail da TicketOne.

Per chi aveva acquistato i biglietti di: MERCYFUL FATE (05/07/2020)

I biglietti acquistati rimangono validi per la giornata del 24 giugno 2022. In alternativa è possibile richiedere il voucher di pari importo seguendo la procedura indicata al link https://www.ticketone.it/covid19 entro e non oltre il 30 novembre 2021.

I voucher richiesti in questa fase o precedentemente ottenuti potranno essere utilizzati per l’acquisto senza addebito di commissioni dei biglietti di una qualsiasi giornata di Rock The Castle 2022 o degli abbonamenti tramite un link dedicato inviato via mail da TicketOne.

Per chi aveva acquistato i biglietti di: JUDAS PRIEST (27/06/2020 e 26/06/2021)

I biglietti acquistati rimangono validi per la giornata del 25 giugno 2022. In alternativa è possibile richiedere il voucher di pari importo seguendo la procedura indicata al link https://www.ticketone.it/covid19 entro e non oltre il 30 novembre 2021.

I voucher richiesti in questa fase o precedentemente ottenuti potranno essere utilizzati per l’acquisto senza addebito di commissioni dei biglietti di una qualsiasi giornata di Rock The Castle 2022 o degli abbonamenti tramite un link dedicato inviato via mail da TicketOne.

Tutti i voucher emessi per i biglietti delle edizioni Rock The Castle 2020 e 2021 sono inoltre spendibili sul sito ticketone.it per l’acquisto di biglietti inerenti ad eventi programmati da Vertigo Srl.