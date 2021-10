Joker, Joaquin Phoenix rompe il silenzio su un sequel del film: "Ci sono delle cose che potremmo fare con lui, esplorarlo meglio"

L’acclamato e premiato film Joker potrebbe avere un sequel. La pellicola del 2019, diretta da Todd Phillips e interpretata da Joaquin Phoenix che, per la sua performance, vinse un Oscar come migliore attore protagonista, prometteva, nel suo finale, un possibile Joker 2. Tant’è che, da subito, l’interesse di pubblico e critica si focalizzò su un eventuale proseguimento della storia.

I rumors attorno al secondo film sulla storia di Arthur Fleck non si sono mai fermati e, nonostante nessuno abbia mai confermato nulla, è anche vero che non c’è mai stata nessuna disdetta.

In una nuova intervista con The Playlist, a parlare è proprio il protagonista Phoenix, che ha risposto così alla domanda sull’esistenza di un progetto per un sequel: “Non lo so. Sin da quando stavamo girando, abbiamo cominciato a pensare: questo ragazzo è un tipo interessante. Ci sono delle cose che potremmo fare con lui, esplorarlo meglio. Mi chiedete se poi effettivamente lo faremo? Non lo so”. Nessuna certezza, quindi, ma nessuna smentita.

Il film fu un vero e proprio trionfo, sia dal punto di vista degli incassi sia da quello della critica e dei riconoscimenti: Leone d'Oro, Oscar per Phoenix e per le musiche di Hildur Guðnadóttir. Non sorprende quindi un interesse così alto nei confronti di un possibile capitolo numero due, della storia di uno dei cattivi più controversi del mondo dei comics.