Dave Grohl ha suonato brani dei Nirvana e dei Foo Fighters durante la presentazione del suo libro a New York. Guarda i video

Durante la presentazione del suo libro The Storyteller a New York Dave Grohl ha regalato ai fan presenti un mini-concerto reinterpretando brani dei Nirvana e dei Foo Fighters.

La biografia del leader dei Foos, uscita ieri, racconta storie della vita e della carriera di Grohl, compresi aneddoti sul periodo trascorso nei Nirvana e nei Foo Fighters, oltre ai suoi incontri gli dei del rock come Paul McCartney, David Bowie e Iggy Pop.

Durante la conferenza alla Town Hall di New York il nostro Rock Ambassador ha interpretato in chiave acustica "My Hero" ed "Everlong", per poi eseguire interamente alla batteria "Smells Like teen Spirit" dei Nirvana.

