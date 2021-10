David Lee Roth annuncia il ritiro dalla musica: "Questi saranno i miei ultimi 5 concerti. Non devo altre spiegazioni"

Il grande David Lee Roth, storica voce dei Van Halen e icona dei leggendari frontman rock degli anni '80, ha annunciato ufficialmente che si ritirerà dalla musica dopo la residency a Las Vegas alla House of Blues a Mandalay Bay, la serie di cinque concerti che termineranno a inizio gennaio 2022.

“Mi ritiro. Questo è il primo e unico annuncio ufficiale... Avete la notizia. Ora condividetela con il mondo", ha dichiarato David Lee Roth in un'intervista al Las Vegas Review-Journal dopo aver ricordato alcuni momenti dei primi momenti vissuti insieme ai Van Halen. L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo la conferma dei cinque concerti che si svolgeranno a Las Vegas la notte di capodanno, il giorno di capodanno il 5, il 7 e l'8 gennaio prossimi: "Non ho voglia di spiegare la dichiarazione. I motivi sono certi. Questi sono i miei ultimi cinque spettacoli".

Secondo alcuni fan il grande frontman avrebbe "predetto" il suo ritiro già nel 1991, quando all'interno del video del singolo A Lil’ Ain’t Enough annunciava i suoi ultimi show di sempre: il video era datato 10 ottobre 2021, 9 giorni dopo il reale annuncio dato da Roth al Las Vegas Review-Journal lo scorso 1 ottobre.

David Lee Roth announced his retirement today… just 9 days before his 1991 music video for A Lil’ Ain’t Enough predicted he would. pic.twitter.com/UFmMzajY40