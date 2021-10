Trainspotting: in lavorazione la serie TV spin off dedicata a Begbie! A rivelarlo lo stesso Robert Carlyle

Trainspotting, e tutti i suoi protagonisti, sono sicuramente tra i più amati protagonisti della letteratura degli anni '90, grazie al genio dello scrittore Irvine Welsh nel portarli "al mondo" e alla folle visione del regista Danny Boyle nel dare loro "la vita" sul grande schermo.

Dopo Trainspotting (1996) e T2: Trainspotting (2017) il mondo di Spud, Sick Boy, Mark Renton e Begbie avrà una sorta di terzo adattamento sullo schermo, questa volta con una serie TV spin off interamente dedicata alle malefatte di Franco basata sul romanzo The Blade Artist, pubblicato nel 2016 dallo scrittore scozzese.

La conferma è arrivata direttamente dall'attore Robert Carlyle che nei primi due capitoli di Trainspotting ha dato volto e voce a Begbie: “Irvine ed io abbiamo parlato parecchio di recente con un paio di eccellenti produttori a Londra su come continuare la storia di Trainspotting. Come forse saprete esiste un altro libro intitolato The Blade Artist che parla interamente di Begbie e della sua pazza storia. L'idea è ancora nelle fasi iniziali, ma sembra tutto abbastanza buono perché alla fine possa essere realizzata".

"Penso che sarà realizzato come una sorta di "evento televisivo" di sei ore, come si dice al giorno d'oggi", ha continuato l'attore scozzese, "mi sembrava giusto impostarla così e Irvine ha adorato quell'idea. È una storia così grande, basata continuamente tra Los Angeles ed Edimburgo, e sarebbe stato difficile raccontare tutto questo in un'ora e mezza! Soprattutto se vuoi mantenere pura la base di quel libro. Penso che al giorno d'oggi anche alla gente piaccia il formato "evento televisivo": "sei ore di questo... e bang". Possono abbuffarsi! Quindi, dopo alcune chiacchierate, abbiamo pensato che fosse la strada da seguire. Quindi questo è il piano. Il prossimo anno speriamo di parlare di nuovo e soprattutto di parlare del ritorno di Begbie".

The Blade Artist è il quinto libro che Welsh ha scritto basandosi sui personaggi di Trainspotting, a partire dall'originale del 1993, seguito da Porno del 2002, dal prequel del 2012 Skagboys, The Blade Artist e un sequel nel 2018 dal titolo Dead Man's Pants. Nel libro Begbie viene riformato, ribattezzato Jim Francis e vive in California con sua moglie e due figlie.