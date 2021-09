Limp Bizkit: è uscito il nuovo singolo Dad Vibes. Ascolato ora!

I Limp Bizkit hanno pubblicato una nuova canzone intitolata Dad Vibes. Il brano, in realtà, ha già fatto il suo debutto live, lo scorso luglio al festival Lollapalooza di Chicago. Ora è stato reso disponibile all’acquisto e allo streaming.

L’ultima uscita discografica della band di Fred Durst è stato l’album Gold Cobra, risalente al 2011. Nonostante la lunga attesa, il gruppo ha più volte fatto sapere di aver scritto e prodotto molta musica, negli ultimi dieci anni. È quindi possibile che Dad Vibes sia solo un’anticipazione di un intero lavoro in studio.

Non ci sarà invece altra attività live per i Limp Bizkit, che hanno annullato tutte le loro prossime date previste per il 2021. Nessuna esibizione, quindi, all’Aftershock, al Blue Ridge, al Rebel Rock e al Rocklahoma: tutte manifestazioni per le quali la band era schedulata. La motivazione di queste cancellazioni sarebbe legata alla pandemia di Covid-19, come ha fatto sapere il gruppo in una dichiarazione: “I concerti sono stati cancellati per eccesso di cautela e per preoccupazione per la sicurezza della band, dell'equipaggio e soprattutto dei fan”.

Il frontman Fred Durst, poco dopo questa decisione, aveva dichiarato: “Il sistema è ancora molto imperfetto. Anche se gli artisti, la troupe, lo staff e i promotori fanno del loro meglio per garantire la sicurezza dentro e dietro il palco, ciò non garantisce la sicurezza di tutto il pubblico. Siamo tutti coinvolti e tutti noi, sia individualmente che nel complesso, dobbiamo fare del nostro meglio per essere il più responsabili e proattivi possibile, andando avanti per combattere e fermare la diffusione del COVID”. Il cantante ha anche specificato che non c’è stata nessun episodio specifico che abbia portato a questo drastico cambiamento di rotta: “Si è trattato solo di una percezione”.