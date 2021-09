Slipknot, Corey Taylor racconta il suo legame con Joey Jordison e l'improvvisa scomparsa: "E’ una dannata tragedia"

Corey Taylor, frontman degli Slipknot, ha parlato della recente scomparsa del batterista Joey Jordison, fondatore della band nel 1995 a Des Moines, Iowa, insieme al bassista Paul Gray (anche lui scomparso il 24 maggio 2010) e al percussionista Shawn Crahan, il “Clown”.

Joey Jordison è morto a 46 anni il 26 luglio 2021 per cause ancora sconosciute: «E’ una dannata tragedia» ha detto Corey Taylor ospite del programma radiofonico Trunk Nation with Eddie Trunk, «Era troppo giovane e aveva troppo talento per andarsene in questo modo. In questo periodo difficile siamo stati vicini alla famiglia e abbiamo cercato di parlare di quello che ha lasciato. Lui ha creato questa band che noi lottiamo per portare avanti».

Il 24 agosto 1997 Corey Taylor ha fatto il suo primo concerto con gli Slipknot dopo aver lasciato la sua prima band, gli Stone Sour, tre settimane dopo indossa per la prima volta la maschera e diventa il membro numero 8 della band, un numero che sceglie perché: «Rappresenta l’infinito». La line up definitiva prende d’assalto la scena metal americana con un suono e un’immagine potentissime, una rappresentazione scenica del disagio e della rabbia giovanile che conquista il pubblico con il primo album omonimo del 1999 e con Iowa del 2001, seguiti da altri album (All Hope is Gone del 2008 ha debuttato al numero uno in classifica in America), fino all’ultimo We Are Not Your Kind del 2019. Joey Jordison ha lasciato gli Slipknot nel 2013 a causa di problemi fisici ma anche con qualche polemica con gli altri membri della band qualche polemica con gli altri membri della band («Mi hanno cacciato con una mail perché pensavano avessi problemi di droga, ma non era vero» ha dichiarato Jordison).

«Separarci da lui dopo 18 anni è stata la decisione più difficile che la band abbia mai preso» ha detto invece Corey Taylor alla rivista Metal Hammer, «Siamo in due luoghi diversi della vita in questo momento». Dopo aver lasciato gli Slipknot Joey Jordison ha continuato la sua carriera prima con le band Scar the Martyr e Vimic ed infine entrando nel 2018 nella band death metal Sinsaenum. Il mondo del rock e del metal lo ha ricordato come uno dei migliori batteristi di sempre per la precisione e il suo modo spettacolare di suonare. I Metallica hanno ricordato la loro partecipazione al Download Festival del 2004 in cui Lars Ulrich non è riuscito ad arrivare in tempo per il concerto, e Joey Jordison si è fatto avanti per suonare con loro (insieme a Dave Lombardo degli Slayer) spiegando che quando era ragazzo a Des Moines aveva fatto parte di una cover band dei Metallica. «Eri un gigante» hanno detto.