Nirvana, un ciclista australiano ha ricreato la copertina di Nervermind sulla mappa di Adelaide con un GPS. Guarda la foto

Pete Stokes, un project manager di 45 anni che lavora per i parchi nazionali australiani, ha pedalato per circa 150 km su una bicicletta per le strade di Adelaide e, utilizzando un tracker chiamato Strava, ha disegnato sulla mappa della città l'iconica sagoma del bambino che nuota protagonista della copertina dell'album Nevermind dei Nirvana.

In un'intervista rilasciata al The Guardian Stokes, che pubblica regolarmente immagini realizzate con il software per il tracciamento dei percorsi, ha affermato che per la realizzazione dell'immagine del bambino presente sulla copertina dell'album del 1991 ci ha impiegato circa otto ore, facendo sosta in alcune panetterie trovate sul percorso.

“È una cosa che volevo fare. I Nirvana hanno il loro posto speciale nella mia collezione di dischi. Quando è uscito questo album ero al liceo, avevo 14 anni, ed è in quel momento sviluppi il tuo amore per la musica".

Oltre alla copertina di Nevermind il ciclista ha anche disegnato Ludwig van Beethoven per celebrare il 250esimo compleanno del grande compositore, oltre ad aver disegnato negli anni dinosauri, draghi, volpi e persino un autoritratto.

