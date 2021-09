Tom Hanks è un metallaro! A rivelarlo è Jeff Walker dei Carcass

Jeff Walker, bassista e voce dei Carcass, ha recentemente dichiarato in un’intervista per Metal Hammer che l'attore Tom Hanks sarebbe un fan della sua band: "Ricordo che anni fa lessi in una rivista che Tom Hanks dava feste a Beverly Hills", ha raccontato il musicista, "e faceva ascoltare Reek of Putrefaction ai suoi amici”.

Non che il musicista sia particolarmente orgoglioso dell'album di debutto del gruppo del 1988. Anzi, non usa mezzi termini, quando oggi ne parla come di un "aborto sonoro. La cui produzione è una merda. Mi piacerebbe registrarlo di nuovo, solo per provare che potrebbe essere un album davvero micidiale, perché ci sono dei buoni riff. Ricordo che il nostro vecchio manager una volta ci disse: 'Sì, il mio periodo preferito era prima che foste questa band metal sfigata'. Forse aveva ragione", ha concluso Walker.