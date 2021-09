Jerry Cantrell: "Axl Rose gettò nel cestino la demo degli Alice In Chains la prima volta che lo incontrai"

Jerry Cantrell ha raccontato gli esordi degli Alice in Chains, nati a Seattle nel 1986 quando lui e il batterista Sean Kinney incontrano Mike Starr e il cantante Layne Staley. Si dice che Layne Staley fosse stato appena cacciato di casa dalla sua famiglia, non aveva un posto dove dormire, e che Jerry Cantrell gli abbia offerto di stare al Music Bank, il magazzino in una zona industriale di Seattle che serve come sala prove e casa della band. Due settimane dopo, gli Alice in Chains fanno il loro primo concerto alla Washington State University, un set di 40 minuti con pezzi propri, cover di David Bowie e Hanoi Rocks.

Negli stessi anni, a Los Angeles, la capitale del rock della Costa Ovest che non ha ancora visto arrivare l’ondata indie di Seattle, anche i Guns N' Roses hanno il proprio quartier generale in un magazzino abbandonato, Hellhouse, in cui vivono al limite, suonano e scrivono le canzoni di uno degli album di debutto più potenti e di maggior successo nella storia del rock americano, Appetite for Destruction del 1987.

Jerry Cantrell ha spiegato la grande influenza che questo album ha avuto sulla sua band nel podcast Appetite for Distorsion: «I Guns N' Roses sono stati una band molto importante per noi, Appetite for Destruction fa parte di quel gruppo ristretto di dischi che trascendono il tempo e lo spazio. È epico, gigantesco e perfetto e per questo ha conquistato il mondo».

Jerry Cantrell ha raccontato anche un episodio divertente sul suo primo incontro con Axl Rose, che non è andato esattamente nel migliore dei modi: «Sono andato a vedere i Guns N' Roses al Seattle Center, ho incontrato Axl gli ho dato un demo degli Alice In Chains da far ascoltare alla band. Ma mentre se ne andava, l’ho visto che buttava il demo nel cestino della spazzatura». Axl Rose non poteva sapere che gli Alice in Chains avrebbero dominato il mondo del rock tre anni dopo con Facelift, il primo album di Seattle a vincere un disco d’oro. Gli Alice in Chains vanno in tour in America con Iggy Pop e Van Halen e nel 1992 arrivano al numero sei in classifica in America con il secondo album Dirt, che vende cinque milioni di copie. Jerry Cantrell però non se l’è mai presa per quell’episodio, ha detto di averne anche riso con Axl Rose quando l’ha rivisto in un club di New York e che è stato un momento divertente nella carriera della band: «Succede quando sei agli esordi, sei sconosciuto ma sei fiero della tua musica, e incontri una band che è molto più grande di te. Adesso mi succede spesso: le persone mi danno i loro demo ogni giorno».