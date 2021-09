Chris Cornell, due video casalinghi inediti per i 17 anni della figlia Toni. Guardali qui

Per il diciassettesimo compleanno di Toni Cornell, sono apparsi su Instagram due post che celebrano l’amore della figlia di Chris e Vicky Cornell per la musica, amore che Toni ha ereditato proprio dal padre.

Lo scorso 21 settembre, giorno del compleanno, il profilo ufficiale del cantante, scomparso il 18 maggio 2017, ha pubblicato un video con la didascalia ‘Happy Birthday Toni Cornell’, che ripercorre alcune tappe della vita della ragazza, scandite dal legame con la musica e con il padre. All’inizio la vediamo molto piccola, in braccio a Chris, mentre quest’ultimo suona la chitarra e canta per lei You Are My Sunshine.

Subito dopo, una Toni di qualche anno più grande canta una canzone di Rihanna, sempre accompagnata da Cornell alla chitarra e, infine, all’apice di questo rapporto speciale, si vedono padre e figlia insieme, sul palco, mentre si esibiscono sulle note di Redemption Song di Bob Marley. Ai tempi, Toni aveva solo undici anni e già dimostrava un forte carisma, anche on stage.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Cornell (@chriscornellofficial)

Il video vuole celebrare il compianto leader dei Soundgarden ma soprattutto sottolinea come la giovane figlia abbia ereditato dal padre l’amore e il talento per la musica.

Anche Vicky Cornell ha voluto festeggiare questo compleanno con tutti i suoi follower, pubblicando una compilation di video e foto che vedono come protagonista proprio la figlia, in vari momenti della sua vita, con la musica come filo conduttore. Di sottofondo, sentiamo Nothing Compares 2 U, nella versione che Chris fece con la figlia, poco prima di morire. Anche questo video è molto toccante: si vedono scene della vita privata della famiglia Cornell, con Toni appena nata, e poi, cresciuta, durante le esibizioni live col padre, e ancora sul palco di Good Morning America, quando intonò l’Hallelujah di Leonard Cohen con Ryan Tedder dei One Republic, come ricordo del padre e di Chester Bennington dei Linkin Park, entrambi scomparsi nello stesso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicky Cornell (@vickycornell)

A coronare questa bellissima celebrazione, la didascalia della vedova di Chris Cornell: “Buon compleanno alla nostra bellissima ragazza. Papà e io ti amiamo così tanto! Siamo così orgogliosi della giovane donna che stai diventando. Sarai sempre la mia bambina... e la mia migliore amica. Mi hai aiutato sollevandomi e supportandomi in questi quattro anni di dolore al cuore, sei stata la mia roccia, la mia ragione. Sei la migliore figlia che si possa desiderare, l'essere umano più gentile e la migliore sorella maggiore che ci sia. Sono ammirata dalla tua forza, dalla tua resilienza, compassione e dedizione. Hai un cuore grande - ti amiamo così tanto mia piccola Toni”.