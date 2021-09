Taylor Hawkins firmerebbe autografi ai fan in cambio di denaro: "Non sto diventando ricco, è solo un gioco". Guarda il video

Mentre i Foo Fighters si preparano ad essere introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame il prossimo ottobre, il batterista della band Taylor Hawkins ha fatto parlare di sé per un video comparso sul temutissimo sito di gossip americano TMZ, in cui prende dei soldi dai fan in cambio di un autografo.

Tutto nella vita di Taylor Hawkins sembra un grande scherzo rock’n’roll, ma se fosse vero questo sarebbe davvero di cattivo gusto. Nel video si vede Taylor Hawkins che incontra un gruppo di fan fuori da un hotel di New York, si ferma a firmare autografi e poi riceve da uno di loro un po’ di banconote, per un totale di 64 dollari.

GUARDA IL VIDEO

Lo scambio “soldi per autografo” è amichevole, tutti ridono e sembra sia diventata un’abitudine per Taylor Hawkins negli ultimi tempi. Inquadrato dalla telecamera di TMZ, il batterista ha spiegato: «Non ho mai soldi in contanti in tasca perché odio andare a prelevare. Anche mia moglie odia andare a prelevare e quando ho qualche dollaro nel portafoglio me lo prende sempre». Taylor poi si rivolge ai fan (uno dei quali si è occupato di fare la colletta) e dice: «Grazie ragazzi, avete dato dei soldi a mia moglie». A quanto pare è uno dei tanti divertimenti della vita in tour: «Non sto diventando ricco, è solo un gioco» ha detto Taylor Hawkins che nell’attesa del tour dei Foo Fighters che partirà il 22 ottobre da Atlanta e arriverà in Europa l’8 giugno con una data a Berlino (in Italia suoneranno agli I-Days di Milano il 12 giugno), ha fatto una nuova collaborazione con Dave Navarro e Chris Chaney dei Jane’s Addiction, con cui Taylor aveva suonato all’inizio della sua carriera nella tour band di Alanis Morrissette. La superband si chiama NHC e ha pubblicato due singoli, Feed the Cruel e Better Move On, in cui Taylor Hawkins oltre a suonare la batteria è anche la voce solista.

I NHC debutterano dal vivo il 2 ottobre all’Ohana Fest Ancore di Dana Point in California e secondo quanto hanno dichiarato sul loro nuovo sito: «Faremo altre date e tanta musica insieme».