Guns N’ Roses, Axl Rose è stato male durante il concerto di Chicago: "ho vomitato nel backstage tra una canzone e l'altra"

Nel corso di un concerto dei Guns N’ Roses, tenutosi a Chicago lo scorso 16 settembre, Axl Rose ha sofferto di una pesante intossicazione alimentare, riuscendo in ogni caso a portare a termine lo show.

Lo ha rivelato il cantante stesso, tramite una serie di tweet pubblicati sull'account ufficiale della band un paio di giorni dopo l’evento per spiegare ai fan presenti alcuni suoi comportamenti sul palco.

La serata al Wrigley Field era iniziata bene, ma poco dopo le prime canzoni,il frontman ha avvertito i primi sintomi, che sono peggiorati nel corso del concerto. Axl ha infatti vomitato nel backstage e ha accusato un continuo malessere che andava e veniva.

“Una nota per Chicago – ha twittato il cantante – ho iniziato il concerto sentendomi bene, ma poco dopo ho sentito che qualcosa non andava. Il malessere mi ha fatto vomitare, facendomi sentire un po’ fuori fase. Non mi sarei sorpreso se fossi all'improvviso caduto di faccia sul palco. Stavo bene e poi male, così per tutta la sera. Mi è sembrata una follia, ma il pubblico era pazzesco, io mi sentivo in uno stato d’animo magnifico e ci stavamo divertendo”.

A note to Chicago…

I got to the show feeling great, but started getting sick pretty early on. It progressed to where I was throwing up & was light headed. Wouldn’t have been surprised if I’d fallen off the front of the stage. — Guns N' Roses (@gunsnroses) September 17, 2021

Il rocker ci ha tenuto anche a specificare di essersi sottoposto poi ad un tampone, per scongiurare il rischio di positività al Covid-19: “Fortunatamente il test era negativo”.

I’d b fine then not, fine again then not all night. Was pretty crazy but the crowd was great n’ I was in a great headspace n’ we had fun. Luckily the COVID test was negative. — Guns N' Roses (@gunsnroses) September 17, 2021

La nausea avrebbe influenzato la performance vocale di Rose, almeno secondo quanto affermato da lui stesso nell’ultimo tweet pubblicato: “Il malessere ha incasinato la mia voce in alcuni punti. Sono contento che ce l’abbiamo fatta e di non aver rovinato troppo lo spettacolo. Sto molto meglio ora. È plausibile che si sita trattato di un'intossicazione alimentare”.

Def messed with my vocals in places. Just glad we got thru it n’ it didn’t mess with the show too bad. I’m a lot better now. Seems most likely to be food poisoning.

Looking forward to Milwaukee!

- Axl — Guns N' Roses (@gunsnroses) September 17, 2021

I Guns sono in tour negli Stati Uniti con il loro ‘We're F'N Back Tour’, che si sarebbe dovuto spostare in Messico, prima delle ulteriori restrizioni imposte dallo Stato per arginare la pandemia. La band è attesa in Australia per il prossimo mese di novembre.

Sul palco, finora, oltre ai grandi classici, i Guns N’ Roses hanno portato anche Absurd, il nuovo brano recentemente pubblicato dalla band e, anche se solo durante il soundcheck proprio della data di Chicago, hanno provato un altro inedito chiamato Hard School. È probabile che la canzone non sia poi stata eseguita durante il concerto proprio a causa del malessere di Axl Rose.

Guarda i video: