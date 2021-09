Pearl Jam, Josh Klinghoffer (ex Red Hot Chili Peppers) entra nella band, suonerà con loro durante i tour. Guarda i video del primo concerto

I Pearl Jam sono tornati in concerto dopo tre anni. La band di Eddie Vedder si è esibita ad Asbury Park, al Sea.Hear.Now Festival nel New Jersey per il loro primo concerto dopo la pandemia. La band di Seattle, oltre ad aver proposto sul palco per la prima volta i brani del loro ultimo album Gigaton, si è presentata al pubblico con una formazione ampliata: l'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, ha accompagnato il gruppo per l'intera scaletta composta da 20 canzoni, suonando la chitarra, le percussioni e cantando i cori. Un rappresentante della band ha confermato che Klinghoffer farà parte della band come musicista durante i tour.

Durante il loro set da headliner, i Pearl Jam hanno eseguito dal vivo per la prima volta diverse canzoni del loro ultimo album tra cui Never Destination, Quick Escape, Seven O'Clock, Superblood Wolfmoon e Dance of the Clairvoyants, oltre ad aver omaggiato il grande e compianto batterista dei The Rolling Stones Charlie Watts eseguendo Waiting on a Friend all'interno di un medley con Wishlist. Nella nuova scaletta del tour la band ha inserito anche anche una loro versione di My City Ruins di Bruce Springsteen e, come introduzione al brano, Eddie Vedder ha parlato anche del recente arresto del Boss.

Dopo aver trascorso più di 10 anni nei Red Hot Chili Peppers, Klinghoffer è stato licenziato dalla band nel dicembre 2019 dopo l'ennesimo ritorno in formazione di John Frusciante. Klinghoffer ha affermato di non avere rancore verso i suoi ex compagni di band, definendo la decisione "piuttosto semplice".

SCALETTA:

"Dance of the Clairvoyants"

"Quick Escape" (Live debut)

"Seven O'Clock" (Live debut)

"Corduroy"

"Present Tense"

"Never Destination" (Live debut)

"Even Flow"

"Wishlist" (with "Waiting on a Friend")

"Superblood Wolfmoon" (Live debut)

"Red Mosquito"

"Daughter"

"Take the Long Way" (Live debut)

"Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town"

"Given to Fly"

"State of Love and Trust"

"Better Man" (with "People Have the Power")

"Porch"

Encore

"My City of Ruins"

"Alive"

"Rockin' in the Free World"

Guarda i video del primo concerto dei Pearl Jam in tre anni: