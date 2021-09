Dave Grohl: in arrivo la sua autobiografia The Storyteller. Guarda il trailer con immagini inedite

In un’intervista recente Dave Grohl ha detto: «Se qualcosa ti appassiona, non fermarti. Un giorno qualcuno mi ha detto: allunga le tue giornate, non buttarle via. Allungale. Ecco perché io non dormo mai».

La sua vita dedicata al rock’n’roll è talmente piena di collaborazioni, progetti, incontri e idee che la sua biografia è in costante aggiornamento. Il 5 ottobre uscirà la sua autobiografia, The Storyteller, che Dave ha descritto come: «Una raccolta di ricordi di una vita vissuta con il volume al massimo». Dave ha spiegato in un video come ha affrontato il lavoro di scrittura in prima persona:

«Non sono uno che colleziona oggetti, ma colleziono momenti. Spezzoni della mia vita mi appaiono davanti agli occhi ogni giorno e scrivendo questo libro ho cercato di catturare quei momenti, facendo il meglio che posso». Tutto ha avuto inizio durante il lockdown, quando Dave Grohl ha aperto una pagina instagram @davetruestories in cui ha raccontato gli aneddoti della sua vita. «Sono sempre stato instancabile dal punto di vista creativo, all’improvviso durante il lockdown mi sono ritrovato senza niente da fare, ho scritto queste brevi storie e poi mi sono detto: forse potrei scrivere un libro». Il suo problema principale è stato trovare il modo di riassumere i fatti: «Avrei potuto scrivere un intero libro solo sugli Scream» ha detto a proposito della sua prima band hardcore con cui ha suonato dal 1986 al 1990 «Alla fine ho pensato di scegliere le storie che potessero descrivere al meglio cosa vuol dire vedere il mondo del rock dal seggiolino del batterista».