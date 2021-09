Jeff Bridges: "Il cancro è regredito, presto tornerò sul set!". Guarda la foto con l'annuncio e il video

Jeff Bridges sta meglio. Il leggendario attore ha confermato, attraverso un messaggio sui social, che il suo cancro è in regressione. All'attore 71enne venne diagnosticato un linfoma lo scorso ottobre e ora conferma la drastica riduzione della massa tumorale attraverso una lettera pubblicata sul suo sito internet: “Il mio cancro è in regressione. La massa di 9 "x 12" si è ridotta alle dimensioni di una biglia".

Attraverso un post pubblicato su Instagram sono servite poche parole al grande "Drugo" per rassicurare i fan (e annunciare di aver superato anche il COVID): "Sto meglio! Ma il COVID mi ha fatto il c**o".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeff Bridges (@thejeffbridges)

Il protagonista de Il Grande Lebowski ha anche affermato, sempre attraverso il suo sito, di aver avuto bisogno dell'ossigeno durante il trattamento della malattia: "Ci siamo concentrati soprattutto per evitare che mi mancasse l'ossigeno, anche perché fino a poco tempo fa avevo bisogno di camminare. Il suono che faceva mi ricordava Darth Vader". Per dare un piccolo esempio, e divertire i fan, il grande Jeff Bridges ha pubblicato un disegno interattivo fatto da lui del Sith Lord di Star Wars.

L'aggiornamento continua: "Mentre ho avuto momenti di tremendo dolore (urlando una sorta di canzone lamentosa per tutta la notte) abbastanza simile ai Pearly Gates, tutto sommato mi sono sentito felice e gioioso per la maggior parte del tempo. Questo contatto con la morte per me è stato un dono".

Bridges ha anche rivelato che, grazie al miglioramento delle sue condizioni, è stato in grado di accompagnare sua figlia all'altare il giorno del suo matrimonio: "Avevo un obiettivo: accompagnare mia figlia Hayley lungo la navata centrale della chiesa. Si stava per sposare con un ragazzo meraviglioso, Justin Shane. Grazie a Zach e al mio fantastico team medico, sono riuscito non solo di accompagnare Hay lungo la navata, ma anche a ballare con mia figlia senza bisogno dell'ossigeno".

Vai su jeffbridges.com per vedere il video in cui Jeff bridge balla con sua figlia Hayley

Ora ilo grande attore è pronto a rimettersi a lavoro e ha già annunciato il ritorno sul set di The Old Man, la serie prodotta da FX in cui ha il doppio ruolo di attore e produttore, che uscirà nel 2022. In occasione dell'annuncio ha anche pubblicato le prime immagini registrate prima della malattia: