Placebo, la band svela il titolo del nuovo inedito in uscita venerdì, "Beautiful James". Guarda la foto

I Placebo, come riportato dal magazine NME, hanno rivelato a sorpresa la data d'uscita e il titolo del nuovo attesissimo singolo. Si chiamerà Beautiful James e sarà rilasciato dalla band di Brian Molko venerdì 17 settembre.

La band londinese, formatasi nel 1994, non pubblica un nuovo album di inediti dal 2013 quando vide la luce Loud Like Love. Lo scorso maggio la band di Brian Molko e Stefan Olsdal aveva dichiarato che il loro ottavo album di studio era "pronto per la pubblicazione", anche se alla fine non se ne seppe più nulla.

Guarda l'immagine pubblicata ufficialmente dalla band:

Lo scorso maggio la band pubblicò un lungo post (poi cancellato) sul proprio account Instagram annunciando la fine della registrazione del disco. Firmato Brian & Sefan, ovvero Brian Molko e Stefan Olsdal, l’annuncio faceva presagire la possibilità anche di alcuni eventi dal vivo, rivolgendosi direttamente ai loro fan e chiedendo loro che tipo di merchandising vorrebbero avere, in occasione di questa uscita: “NFT, poster e stampe artistiche, maschere, audiocassette, magliette retrò, un fan club nuovo di zecca, persino una fanzine, forse delle bambole…. su quale roba alla Placebo vorreste davvero mettere le mani?”.

“Musica nuova e concerti – urla a gran voce il post – è questo l’urlo di battaglia e noi vi sentiamo. Vi preghiamo di non disperare e di fidarvi, l’album numero 8 è completo e pronto ad essere pubblicato. Inoltre, attualmente siamo impegnati a programmare delle date live”.