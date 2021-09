Josh Homme, i figli avrebbero richiesto un ordine restrittivo contro di lui per violenza domestica

Secondo quanto riportato dal magazine online TMZ i figli di Josh Homme, Orrin di 10 anni e Wolf di 5, avrebbero presentato istanza di ordine restrittivo contro il padre tramite la loro madre, Brody Dalle. I documenti depositati affermerebbero che il frontman dei Queens Of The Stone Age avrebbe bevuto alla guida della sua auto con a bordo i suoi bambini, li avrebbe maltrattati fisicamente e verbalmente.

Brody Dalle ha chiesto il divorzio da Josh Homme nel 2019. La leader dei Distillers ha anche ottenuto un ordine restrittivo contro il frontman dei Queens of the Stone Age dopo aver affermato che si era presentato a casa sua ubriaco e le aveva dato una testata. In una dichiarazione, l'avvocato di Josh Homme, Susan Weisner, afferma: "Le accuse fatte dalla signora Dalle contro il signor Homme sono categoricamente false. Al fine di proteggere i bambini, non rilasceremo ulteriori dichiarazioni".

Sempre secondo il magazine TMZ, i bambini stanno cercando di ottenere un ordine restrittivo nei confronti del padre che imponga all'uomo di stare ad almeno 100 metri di distanza da loro e dal loro cane di famiglia. La piccola Orrin, dieci anni, ha accusato suo padre di essere violento fisicamente e verbalmente, afferma che il rocker beve alcolici con lui e suo fratello in macchina e sostiene che avrebbe minacciato di uccidere la moglie Brody Dalle.