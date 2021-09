Metallica, è uscita la nuova edizione del Black Album per il 30° anniversario. Tutti i dettagli

Esce oggi, 10 settembre 2021 la ristampa di Metallica, quinto album in studio della band di James Hetfield, Kirk Hammett e Lars Ulrich (allora con Jason Newsted al basso al posto di Robert Trujillo), pubblicato il 12 agosto 1991 ed entrato nella storia del rock con il nome di The Black Album.

La Limited Edition Deluxe Box Set contiene contenente l'album rimasterizzato su 180G 2LP, un picture disc, tre LP live, 14 CD contenenti rough mix, demo, interviste, spettacoli dal vivo, 6 DVD (contenenti outtakes, dietro le quinte, video ufficiali, spettacoli dal vivo), un libro con copertina rigida di 120 pagine, quattro laminati del tour, tre litografie, tre plettri per chitarra, una tracolla per il pass dei Metallica, una cartella con fogli di testo e una scheda per il download.



Si tratta della rimasterizzazione di un album che ha cambiato per sempre la storia del metal e della musica in generale.

“Metallica” è uno dei dischi di maggior successo commerciale e tra i più acclamati dalla critica di tutti i tempi. Uscito nel 1991, è stato il primo album dei Metallica a raggiungere la vetta della classifica in più di 10 paesi, grazie alla presenza di singoli come "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam", e "Sad But True". Risulta, inoltre, incontrastato, l'album più venduto nella storia della Nielsen Soundscan, superando pubblicazione di ogni genere negli ultimi 30 anni.

Con un’eccellente qualità del suono, la rimasterizzazione del Black Album sarà disponibile in molteplici formati fisici tra cui 2LP 180 grammi, 3CD e in una esclusiva Limited Edition Deluxe Box Set (contenente l'album rimasterizzato in VINILE 180g 2LP, un picture disc, 3 LP live, 14 CD - contenenti rough mix, demo, interviste, spettacoli dal vivo -, 6 DVD -c ontenenti outtakes, dietro le quinte, video ufficiali, spettacoli dal vivo -, un libro con copertina rigida di 120 pagine, quattro laminati del tour, tre litografie, tre plettri per chitarra, una tracolla per il pass dei Metallica, una cartella con fogli di testo e una scheda per il download).

Per festeggiare i 30 anni di un album che ha venduto 16 milioni di copie e cambiato il rock degli anni ’90 portando il suono e l’atteggiamento heavy metal estremo dei Metallica al numero uno in classifica in America, Inghilterra e in altri sei paesi nel mondo, i Metallica hanno annunciato anche una operazione straordinaria, The Metallica Blacklist.

Un album con 53 tracce reinterpretate da artisti di ogni genere ed epoca, cantautori, rapper, popstar, artisti country e di musica elettronica, rocktstar e punk rocker: un omaggio senza limiti e senza confini musicali, che dimostra l’influenza incredibile che il Black Album ha avuto su tutta la musica dal 1991 ad oggi. Gli artisti che partecipano a The Metallica Blacklist hanno scelto il loro brano preferito tra le dodici canzoni del Black Album e lo hanno reinterpretato secondo il proprio stile. La lista dei nomi è lunghissima: dall’alternative rock di Weezer, My Morning Jacket e St.Vincent al metal dei Ghost all’indie di Phoebe Bridgers e Mac De Marco al jazz di Kamasi Washington e al country di Jason Isbell, fino ad una superband composta da Elton John, Miley Cyrus, Robert Trujillo e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers che hanno già registrato una versione di Nothing Else Matters con il rapper WATT e il virtuoso violoncellista cinese Yo-Yo Ma.

Tutti i guadagni di The Metallica Blacklist verranno devoluti dai Metallica ai progetti sostenuti dalla loro fondazione benefica, All Within My Hands, scelti personalmente da ognuno dei 53 artisti. Una celebrazione del potere delle influenze nell’evoluzione della musica stessa, che arriva da una delle rock band più grandi di sempre. I Metallica hanno detto: «The Metallic Blacklist nasce con l’idea di attraversare un’incredibile vastità di generi musicali, generazioni, culture e continenti. Volevamo comprendere tutti, dagli artisti con cui abbiamo diviso il palco nel corso degli anni a quelli che non erano ancora nati quando è uscito l’album originale. Ognuno di loro è chiamata a dare la propria interpretazione di un pezzo dal Black Album»