Richard Ashcroft: annunciato il nuovo album Acoustic Hymns Vol. 1. Tutti i dettagli

Richard Ashcroft ha rilasciato alcuni dettagli in merito al suo prossimo album in uscita, Acoustic Hymns Vol. 1.

Il disco vedrà al suo interno alcuni classici dell’era The Verve, così come molti dei brani dalla carriera solista di Ashcroft, tutti reinterpretati in chiave acustica. L’arrivo del nuovo LP è previsto per il prossimo 29 ottobre ma è attivo un pre-order che permetterà di ricevere subito il brano Bittersweet Symphony, pubblicato dai Verve nel 1997, ovviamente riletto in pieno stile acustico.

In tutto, le canzoni della tracklist di Acoustic Hymns Vol. 1 saranno 12 e non mancheranno le sorprese. Per il brano C’mon People (We’re Making It Now), ad esempio, ci sarà la partecipazione dell’amico di lunga data di Richard Ashcroft, Liam Gallagher. A quanto pare, i due amano esibirsi insieme e cimentarsi in questo pezzo, originariamente incluso nel primo lavoro solista del cantante di Wigan, Alone With Everybody, del 2000. Sembra che l’amore comune per la canzone sia nato quando Ashcroft la suonò a Gallagher durante una vacanza a Majorca, attorno al 1998… ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli in merito!

Un altro successo di Ashcroft presente in questo prossimo lavoro di studio e completamente riletto per l’occasione sarà This Thing Called Life, originariamente pubblicato nel 2010 dal progetto parallelo del cantante, i RPA & The United Nations Of Sound.