John Lennon, annunciato il Global Party per il 50° anniversario di Imagine. Yoko Ono ricorda la scrittura del leggendario brano

Il 9 settembre 2021 Imagine compie cinquanta anni. Pubblicato nel 1971, il quinto album di John Lennon diventa uno dei dischi più importanti di tutti i tempi, dieci canzoni che simboleggiano il significato più profondo della musica e di ogni forma d’arte, quello di elevare l’umanità. Il fulcro dell’album è una canzone di tre minuti semplice e minimale che John Lennon scrive suonando una serie di accordi in Do Maggiore su un pianoforte Steinway bianco nella sua casa di campagna di Tittenhurst in Inghilterra: è Imagine, in cui racconta il sogno di un mondo di pace che può diventare reale se tutti lo vogliamo con queste parole: “Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono l’unico”.

«Io e John eravamo due artisti che vivevano insieme e si ispiravano l’uno con l’altra» ha detto Yoko Ono in occasione del 50anniversario della canzone più universale della storia, un inno di pace definitivo che non ha perso nulla della forza e dell’urgenza del suo messaggio, «Quella canzone rappresenta tutto quello in cui credevamo». John Lennon ha detto di aver preso spunto da “Grapefruit”, un libro di poesie pubblicato nel 1964 da Yoko Ono e di aver aggiunto nel testo di Imagine tutto il suo spirito ribelle, la sua visione critica della società capitalista, del nazionalismo e delle religioni: «Imagine ha un messaggio di rivolta molto forte, che è stato accettato solo perché io l’ho ricoperto di zucchero».

La semplicità di Imagine è sempre stata la sua forza, oltre alla pura bellezza dell’interpretazione di John Lennon e all’arrangiamento di archi elegante creato dal produttore Phil Specrtor, che hanno reso comprensibile da tutti e famosa in tutto il mondo, e quindi in un certo senso più reale, la sua visione utopica di un mondo senza guerre e senza confini. «Io venivo dall’est, John veniva dall’ovest. Ci siamo incontrati e ci siamo uniti e siamo ancora insieme ancora oggi» ha detto Yoko Ono, «Credevamo davvero in questa unione e nell’idea che tutto il mondo possa essere una cosa sola, che si possa essere tutti felici insieme. Imagine contiene una serie di istruzioni alle persone su come trascorrere l’eternità».

Per celebrare l’anniversario di Imagine Yoko Ono e il figlio Sean Ono Lennon, The Estate of John Lennon e la Universal Music Group hanno lanciato un’iniziativa, un “Global Party” durante il quale renderanno disponibile gratuitamente su diverse piattaforme streaming americane e inglesi e anche nei locali del circuito Grassroots Music Venues britannico il film che racconta la nascita dell’album, da cui è tratto anche il videoclip iconico di Imagine: «Alle 19.30 del 9 settembre i fan di tutto il mondo sono invitati a guardare il film insieme» ha detto Yoko Ono in un comunicato stampa. Tutti i dettagli su come vedere il film di Imagine e partecipare al Global Party si trovano su Twitter seguendo l’hashtag #IMAGINE50.

