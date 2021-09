Mötley Crüe, gli allenamenti di Vince Neil per rimettersi in forma in vista del tour: "Le sto provando tutte". Guarda il video

Si avvicina sempre più il momento in cui i Mötley Crüe, insieme a Def Leppard e Poison, torneranno sul palco col trionfale Stadium Tour. In vista dell'importante appuntamento con i fan il grande Vince Neil, dopo alcuni concerti "di rodaggio" in veste solista, ha deciso di iniziare un percorso di allenamento molto duro per poter affrontare al meglio (e in forma) le difficoltà e gli sforzi fisici sul palco.

In uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo instagram, la voce della band californiana ha mostrato e raccontato l'intensità del suo percorso per perdere peso e sviluppare la massa muscolare necessaria per affrontare al meglio i duri concerti in programma: "Le sto provando tutte".

Oltre agli allenamenti in palestra (accompagnato dai suoi amati cagnolini) il rocker ha mostrato nel video un particolare macchinario a radio frequenza utilizzato per ridurre la massa adiposa e aiutare lo sviluppo muscolare. Si chiama Emsculpt Neo e, secondo quanto riportato dal costruttore, "in meno di 4 minuti aumenta la temperatura nel grasso sottocutaneo ad un livello che causa l'apoptosi, cioè il danneggiamento delle cellule adipose e la successiva rimozione dal corpo".

Neil avrà ancora molto tempo per mettersi in forma in vista dello Stadium Tour. Il primo appuntamento con i fan per il ritorno sul palco dei Mötley Crüe è previsto per il prossimo 16 giugno 2022 aa Atlanta.