Whitesnake: UFFICIALE in concerto a Milano nel 2022 con gli Europe. Tutti i dettagli

Dopo il grande successo del loro ultimo album “Flesh & Blood” uscito nel 2019, i WHITESNAKE, la leggendaria band di David Coverdale torna on the road con il FAREWELL WORLD TOUR che passerà dall’Italia per un’unica data il 28 giugno 2022 al Lorenzini District di Milano.

La band proporrà sia i brani del nuovo album che tutti i grandi classici del proprio repertorio.

A rendere l’evento ancora più imperdibile ci saranno degli special guest d’eccezione, gli EUROPE!

BIGLIETTI:

Biglietti disponibili ore 10:00 di venerdì 10 settembre su ticketone.it e vivaticket.it

info e biglietti:

http://www.vertigo.co.it/it/whitesnake

https://www.facebook.com/vertigo.co.it

“Siamo veramente emozionati e non vediamo l’ora di suonare al Lorenzini District di Milano nel 2022 per celebrare con il Farewell World Tour i successi dei quasi 50 anni di carriera dei Whitesnake che hanno conquistato le maggiori posizioni delle classifiche rock di tutto il mondo. Sono davvero felice di dare il benvenuto nella band a DINO JELUSICK. L’abbiamo adocchiato da quando abbiamo suonato insieme a Zagabria due anni fa. Lo amerete!

Sono davvero onorato e grato di poter girare il mondo in tour da quasi 50 anni. Ho vissuto momenti indimenticabili con milioni di persone che mi hanno sempre accompagnato e supportato in questo bellissimo viaggio. Adoro tutte le esperienze condivise con i miei fantastici musicisti… semplicemente amo il mio lavoro e sempre lo amerò. Almost 5 Decadent, Delicious Decades Of Reptilian FUN!!! Grazie!”

David Coverdale