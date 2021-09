Noel Gallagher: "Ho deciso di smettere di bere per tre mesi"

Noel Gallagher ha deciso di smettere di bere per tre mesi, dopo aver ammesso di aver esagerato con l’alcol questa estate (soprattutto a Ibiza). La notizia arriva dal podcast 'Funny How?' di Matt Morgan.

Il rocker ha deciso che metterà da parte la bottiglia per circa 12 settimane e ha anche fissato una data: “Penso che sarà tipo il 12 settembre, perché ho delle feste a cui partecipare e l'ultima sarà l'11. E poi mi rimetterò in carreggiata. Non berrò per tre mesi che mi porteranno fino a metà dicembre e poi riprenderò a Natale".

Il musicista aveva già preso un'altra pausa di tre mesi dall'alcol nel 2011 e si è sentito "cinque anni più giovane" dopo. Ha spiegato: “Ero da solo, quindi non uscivo affatto. Se sei uno che beve hai una personalità leggermente dipendente. Una volta che hai superato le prime due settimane, ti senti meglio e allora diventi dipendente dal benessere".