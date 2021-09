KISS, anche Gene Simmons positivo al COVID-19 con sintomi. La band posticipa altre date del tour

Dopo Paul Stanley, che ha contratto il Covid-19 la scorsa settimana, anche il grande bassista Gene Simmons è risultato positivo al coronavirus e presenta una "lieve sintomatologia".

Annunciando la notizia attraverso un comunicato pubblicato in rete, la band è stata inoltre costretta a posticipare quattro ulteriori concerti a causa dell'infezione contratta dai due fondatori del gruppo.

La notizia arriva meno di una settimana dopo che lo stesso Paul Stanley è risultato positivo al virus. Il cantante e chitarrista della band è ora è in via di guarigione, aggiornando i fan attraverso un post pubblicato su Twitter: "ora i sintomi sono lievi rispetto a molti altri e lasciate che ve lo dica... mi ha preso a calci in culo. Ora è finita".

My COVID symptoms were MILD compared to many others and let me tell you... It kicked my ass. It's over now. pic.twitter.com/8HDMjKZT37 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 31, 2021

"Mentre Paul Stanley ha recentemente twittato di essere guarito dal COVID, Gene Simmons è ora risultato positivo e sta riscontrando sintomi lievi", hanno dichiarato i Kiss in una nota pubblicata sui social, "la band e la troupe rimarranno a casa e si isoleranno per i prossimi 10 giorni. I medici hanno indicato che il tour dovrebbe riprendere il 9 settembre al FivePoint Amphitheatre di Irvine, in California".