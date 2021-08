Dream Theater: UFFICIALE in concerto in Italia con tre date nel 2022. Tutte le info e biglietti

I DREAM THEATER hanno annunciato il loro ritorno in Italia con tre imperdibili concerti nel 2022.

La band di John Petrucci e James LaBrie, due volte nominati ai Grammy e con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, pubblicherà il nuovo attesissimo album "A View From the Top of the World" il 22 ottobre 2021 per InsideOut Music, già anticipato dall'ottimo singolo The Alien uscito nelle scorse settimane.





Il gruppo newyorkese ha annunciato il "Top Of The World Tour" che li riporterà nelle grandi arene europee!

Tre gli show previsti in Italia:



06 maggio 2022 - Roma - Palazzo dello Sport

07 maggio 2022 - Milano - Mediolanum Forum

08 maggio 2022 - Padova - Kioene Arena





ORARI:

Apertura cancelli ore 18.30

Inizio concerto ore 20.30

Info e biglietti qui: http://www.vertigo.co.it/it/dream-theater - https://www.facebook.com/vertigo.co.it