The Beatles: guarda le immagini d'archivio dell'ultimo concerto ufficiale a San Francisco

Il 29 agosto del 1966 i Beatles al Candlestick Park Stadium di San Francisco in California suonano l’ultimo concerto della loro storia davanti ad un pubblico pagante. Un live caratterizzato da un audio pessimo. Ormai il gruppo era spaccato e questo concerto può essere considerato come l'inizio della fine.



LA SCALETTA DEL CONCERTO

Rock and Roll Music (Chuck Berry cover)

She's a Woman

If I Needed Someone

Day Tripper

Baby's in Black

I Feel Fine

Yesterday

I Wanna Be Your Man

Nowhere Man

Paperback Writer

Long Tall Sally (Little Richard cover)