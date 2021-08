Di cover dei Metallica ne sono state fatte tante. Il prossimo 10 settembre uscirà anche The Metallica Blacklist, progetto tributo al Black Album dei Metallica con cover di Elton John, Dave Gahan, My Morning Jackets, Royal Blood, Weezer, Volbeat, Biffy Clyro, OFF!, Jason Isbell, St. Vincent… ma niente sarà paragonabile a questa versione di Nothing Else Matters realizzata dalla musicista spagnola Whiteveil (Rosa Maria Rodríguez).