KISS: Paul Stanley positivo al Covid-19. Tour americano sospeso

Con un messaggio pubblicato sui social media il gruppo ha annunciato che Paul Stanley è risultato positivo al Covid-19 e ha aggiunto che "tutti durante l'intero tour, sia la band che la crew, sono stati vaccinati". I KISS hanno inoltre spiegato che "la band e le persone che lavorano con loro operano constantemente in una bolla in modo per salvaguardare tutti il ​​più possibile ad ogni concerto e tra un live e l'altro”.

Lo stesso Stanley su Twitter ha scritto ai fan di non preoccuparsi per lui, che sta bene e negando le voci secondo le quali sarebbe ricoverato in ospedale per problemi cardiaci.

PEOPLE!!! I am fine! I am not in ICU! My heart allows me to do 26 miles a day on my bike! I don’t know where this came from but it’s absolute nonsense. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 26, 2021

"Genteee! Sto bene!”, ha confermato il frontman. “Non sono in terapia intensiva! Il mio cuore mi permette di fare 26 miglia al giorno sulla mia bici! Non so da dove provenga questo ma è un'assurdità assoluta". In un altro tweet Stanley ha notato che "era stato malato con sintomi simil-influenzali ed era stato testato ripetutamente con risultato sempre negativo. Nel tardo pomeriggio di oggi sono risultato positivo. Il resto della band e della crew è negativa".