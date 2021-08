Yungblud a lezione di skateboard da Sky Brown (13 anni). Guarda il video

Un video pubblicato dal canale ufficiale del Comitato olimpico mostra Yungblud a lezione di skateboard da Sky Brown, 13 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nello skate specialità Park. La ‘lezione’ è stata girata a Venice Beach, a Los Angeles.

Il video mostra Sky Brown che parla della sua carriera come skateboarder professionista più giovane del mondo, nonché dell’orribile incidente che ha subito l'anno scorso dopo essere caduta durante un allenamento.

Il filmato fa parte della serie From The Top (prodotta da Elton John), descritta come una "serie crossover di musica e sport", che "presenta gli atleti olimpionici confrontarsi con musicisti di fama mondiale parlando delle similitudini dei loro percorsi verso la vetta”.