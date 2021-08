Sex Pistols: John Lydon ha perso la causa contro i suoi ex compagni di band per l'uso della musica nella serie TV Pistol!

Negli scorsi mesi John Lydon è stato citato in giudizio dai suoi ex compagni di band dei Sex Pistols per aver rifiutato di concedere l’autorizzazione sull'utilizzo della musica del gruppo nella serie TV Pistol diretta da Danny Boyle.



Nonostante un "accordo tra i membri della band" stipulato nel 1998 che stabiliva che le decisioni relative agli interessi dei Sex Pistols sarebbero state decise su un voto a maggioranza Lydon si è rifiutato da dare il suo consenso.



La causa è stata intentata contro Lydon dal chitarrista Steve Jones e dal batterista Paul Cook, ma il cantante ha affermato che la band non aveva il diritto legale di utilizzare la musica per la serie senza il suo consenso. All'inizio di quest'anno, Lydon ha definito la serie "la merda più irrispettosa che abbia mai dovuto sopportare" e il mese scorso, durante un'udienza separata, ha paragonato il contratto del 1998 al "lavoro in schiavitù". Ora che il tribunale ha dato ragione alla band e torto a John Lydon. A questo punto a meno di un ricorso da parte del cantante il resto della band potrà utilizzare la musica originale dei Sex Pistols nella serie TV.