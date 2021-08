The Darkness: annunciato il nuovo album Motorheart. Ascolta il primo singolo

I Darkness hanno annunciato il loro ritorno. Rendendo omaggio a un devoto robot sessuale, Motorheart ringhia, batte i piedi con la batteria di Rufus Taylor, il basso di Frankie Poullain e le chitarre di Justin e Dan Hawkins, mentre la voce di Justin sale a livelli sempre più alti: “Motorheart suona più forte di qualsiasi cosa abbiamo fatto prima. Mi rende felice e orgoglioso di ascoltarlo a tutto volume e scuoterele le fondamenta del mio chalet svizzero. Dan ha fatto un lavoro fantastico sulla produzione. Vi divertirete a sentirlo” ha dichiarato Justin.



La tracklist di Motorheart



Welcome Tae Glasgae

It’s Love, Jim

Motorheart

The Power And The Glory Of Love

Jussy’s Girl

Sticky Situations

Nobody Can See Me Cry

Eastbound

Speed Of The Nite Time

You Don’t Have To Be Crazy About Me… But It Helps *

It’s A Love Thang (You Wouldn’t Understand) *

So Long *

* brani inseriti nell'edizione deluxe