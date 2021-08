David Lee Roth e il messaggio con il dito medio a Gene Simmons dei Kiss

David Lee Roth ha risposto in maniera molto chiara e sintetica alle recenti critiche mosse da Gene Simmons al suo modo di cantare e stare sul palco.

In una recente intervista con Rolling Stone America il bassista dei Kiss ha dichiarato che Roth non si sarebbe più esibito come special guest per il resto del tour americano della band.

"Vale la pena notare che durante il periodo di massimo splendore di Dave, nessuno ha fatto quello che ha fatto", ha detto Simmons al magazine. “Era il frontman per eccellenza. Non Plant, non Rod Stewart, nessuno. Ha portato l’essenza dell'essere un frontman ben al di là di qualsiasi cosa. E poi, non so cosa gli sia successo... Fino ad arrivare al Dave dei giorni nostri. Preferisco ricordare Elvis Presley nel suo periodo migliore. Non voglio pensare a Elvis gonfio e nudo sul pavimento del bagno".

A questo punto David Lee Roth ha aggiornato il suo account Instagram con 18 immagini identiche in bianco e nero di un bambino che indossa occhiali da sole e allunga il dito medio. Le foto includono anche il testo, "Roth to Simmons", nel caso in cui il messaggio non fosse chiaro. Ora aspettiamo la risposte di Simmons.