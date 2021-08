Metallica: pubblicato in vinile 7" il tributo a Chris Cornell

I Metallica hanno deciso di pubblicare in vinile 7" la loro performance del live tributo I Am the Highway per Chris Cornell.

Durante la performance del 16 gennaio 2019 i Metallica suonarono All Your Lies e Head Injury, entrambe canzoni estratte dall’album Ultramega OK dei Soundgarden uscito nel 1988.

L'uscita del progetto, destinata al Vinyl Club dei Metallica, è stata lo scorso 9 agosto. Mentre l'artwork dell'immagine di copertina è stata realizzata da Jeff Ament dei Pearl Jam.

"Grazie Chris. Grazie per la tua musica, per le parole, per i tuoi pensieri... Grazie per i concerti, grazie per i bei momenti, per esserti messo in gioco... e grazie, insieme ai tuoi compagni di band, per averci dato qualcosa che ci ha ispirato, emozionato, mostrato, commosso e ci ha dato fiducia nelle nostre possibilità. Che onore averti conosciuto, aver condiviso il palco con te e creato ricordi indimenticabili, e infine essere stati inclusi nella celebrazione della tua vita, che ci ha permesso l'opportunità di condividere con il mondo quanto la tua musica e il tuo splendore significavano per noi" ha dichiarato Lars Ulrich.



La famiglia di Chris ha apprezzato l’iniziativa dei Metallica. In un post su Instagram, Vicky Cornell ha scritto: "Grazie mille Metallica per l'amore e l'amicizia che avete mostrato per Chris e per aver commemorato quell'amore, ammirazione e supporto nel live I Am the Highway. La vostra partecipazione al concerto tributo ha significato molto per me, per i miei figli e per tanti fan in tutto il mondo... E so quanto sarebbe stato orgoglioso Chris, non solo perché eravate lì come suoi amici, ma anche perché era un grande fan dei Metallica.



Anche la figlia di Cornell, Toni, ha commentato in un altro post: "Grazie Metallica per aver onorato mio padre e aver contribuito a mantenere viva la sua memoria".