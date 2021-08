KISS, Gene Simmons contro chi rifiuta il vaccino: "pazienza se un idiota si ammala, mi preoccupa che possa far ammalare gli altri!"

I Kiss stanno per riprendere il loro The End of the Road World Tour, l’ultimo, lunghissimo tour della loro carriera che riprenderà il 18 agosto in Massachussetts e continuerà per tutto il 2022: «Suoneremo ovunque, in almeno 150 o 200 città». Molte cose sono cambiate dal 2020, quando i Kiss hanno iniziato a portare in giro il loro spettacolo di rock, fiamme ed effetti pirotecnici, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il pubblico: «Non faremo nessun incontro con i fan, purtroppo» ha detto in un’intervista con Ultimate Classic Rock, «Tutti i roadie e le persone nel backstage devono essere vaccinate e indossare la mascherina tutto il tempo».

Gene Simmons ha anche espresso la sua opinione in modo come sempre piuttosto diretto su chi si rifiuta di farsi vaccinare: «Penso che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio. So che non è una cosa bella da dire, ma non me ne frega niente se un idiota si ammala di COVID-19 e muore. Mi preoccupa il fatto che possa far ammalare altre persone. Finire in ospedale è un’esperienza orribile».

Gene Simmons ha anche voluto rispondere direttamente alle persone che in America (dove solo il 50 per cento dei cittadini è completamente vaccinato) si appellano alla libera scelta: «Ho i miei diritti, non dirmi quello che devo fare: questa è la loro opinione. Ma non si può neanche guidare l’auto senza allacciare le cinture, bisogna fermarsi al semaforo rosso, non si può andare in giro nudi per strada. È assurdo, stiamo parlando di una fottuta pandemia mondiale, e c’è gente che combatte contro l’unico rimedio».

Gene Simmons ha anche puntato il dito contro Donald Trump: «La colpa è del nostro ex presidente, lo conosco da prima che entrasse in politica» ha detto il bassista dei Kiss, che ha anche partecipato al suo reality show The Apprentice, «Alla fine si è vaccinato anche lui, e così hanno fatto quelli dell’altro partito».

Anche il cantante dei Kiss Paul Stanley ha espresso idee simili in un tweet: «Sinceramente ne ho abbastanza di tutta questa disinformazione sul tema dei vaccini e di sentire parlare di libertà e diritti, quando questo viola quelli degli altri. Tutte queste idee sulla libertà e le reunion di famiglia per il giorno del Ringraziamento ci hanno portato a questa situazione: svegliatevi!». Gene Simmons aveva già detto l’ultima parola sulla questione qualche mese fa: «Credete un po’ a quello che volete, ma state lontano da me, ok? Se sei un negazionista, stattene a casa nascosto nell’ombra».