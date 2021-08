Robert Plant annuncia a sorpresa il nuovo album con Alison Krauss "Raise The Roof". Ascolta il primo singolo Can’t Let Go

Robert Plant e Alison Krauss hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album dal titolo Raise The Roof. L'annuncio dell'uscita dell'album, previsto per il prossimo 19 novembre, vede il grande Robert Plant e la 27 volte vincitrice di un Grammy Award Alison Krauss riuniti dopo 14 anni dal loro precedente album Raising Sand del 2007, che ha raggiunto la posizione #2 nella classifica degli album in UK , certificato disco di Platino con 6 Grammy Awards, inclusi Album e Record of the year.

Come il suo predecessore Raise The Roof è stato prodotto da T Bone Burnett che ha lavorato con Plant e Krauss per ampliare la loro collaborazione verso nuove ed entusiasmanti direzioni La band che accompagnerà il duo vede alla batteria Jay Bellerose, alla chitarra Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell e Buddy Miller, al basso Dennis Crouch, Viktor Krauss e Russ Pahl.

L’album contiene 12 registrazioni di brani di leggende della musica inclusi Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch e altri. All'interno della tracklist compare inoltre un brano originale scritto da Plant e Burnett dal titolo High and Lonesome, oltre al classico Can’t Let Go, scritto da Randy Weeks e registrato per la prima volta da Lucinda Williams. Robert Plant e Alison Krauss hanno pubblicato oggi la loro nuova versione del brano. Ascoltala qui:

I brani scelti per Raise The Roof riflettono sia influenze profonde che nuove. Per la sua parte, Robert Plant era desideroso di includere i brani tradizionali popolari inglesi che ha amato fin dall'adolescenza mentre Alison Krauss cita “Quattro (Worlds Drift In)” della band americana Calexico come “il momento in cui ho capito che avremmo fatto un altro album". “Volevamo che ci fosse movimento. Abbiamo portato altre persone, altre personalità all'interno della band e tornare di nuovo insieme in studio ha portato una nuova intimità nelle armonie" continua Krauss.

“Ascolti qualcosa e vai! Ascolta questa canzone, noi dobbiamo cantare questa canzone! È davvero una vacanza, il posto perfetto dove andare che meno ti aspetti di trovare” ha aggiunto Robert Plant.

Pubblicato nel 2007, Raising Sand è uno degli album più amati e acclamati del ventunesimo secolo. Oltre ad aver vinto tutti i sei Grammy Awards per i quali era stato nominato, è stato anche certificato doppio platino in UK.

Robert Plant e Alison Krauss saranno in tour insieme nel 2022 , le date verranno annunciate a breve

La tracklist di Raise The Roof:

1. Quattro (Worlds Drift In)

2. The Price Of Love

3. Go Your Way

4. Trouble With My Lover

5. Searching For My Love

6. Can’t Let Go

7. It Don’t Bother Me

8. You Led Me To The Wrong

9. Last Kind Words

10. High and Lonesome

11. Going Where The Lonely Go

12. Somebody Was Watching Over Me