Chris Cornell, il suo ultimo servizio fotografico di sempre all'asta come opera d'arte digitale NFT. Guarda gli scatti

Le ultime foto di Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden suicidatosi il 18 maggio 2017 dopo un concerto a Detroit, diventano opere d’arte digitali. Come è successo con l‘ultimo servizio fotografico di Kurt Cobain (scattato a New York da Jesse Frohman pochi mesi prima della sua morte nella primavera del 1994) le immagini dell’altro eroe tormentato del rock di Seattle, Chris Cornell sono state trasformate in Non Fungible Token (NFT) il formato digitale che sta cambiando il mondo dell’arte contemporanea e sono state messe all’asta il 5 agosto attraverso il portale Cryptograph per sostenere l’associazione non-profit Phoenix House contro la dipendenza da alcol e droghe.

Il fotografo è Randall Slavin, 51 anni, ritrattista molto famoso a Los Angeles fin dagli anni ’90, autore del libro We All Want Something Beautiful in cui ha raccolto le foto scattate nei party di Hollywood quando cercava di diventare lui stesso un attore, e amico di Chris Cornell. «Randall è uno di famiglia» ha detto la moglie di Chris, Vicky Cornell, che ha curato personalmente il progetto, «Sono contenta che le ultime foto di Chris siano state scattate non solo da un grande fotografo ma da un vero amico». Quando Chris Cornell arriva nello studio di Slavin a Los Angeles nel 2017, nessuno poteva prevedere che quella sarebbe stata la sua ultima session. Dopo aver ricevuto la notizia della sua tragica scomparsa, Slavin ha tenuto da parte gli scatti per anni prima di decidere di rendere omaggio al suo amico con la trasformazione digitale delle foto in NFT che raccoglie ogni frame dello shooting. «Chris era un uomo magnetico e una persona stupenda» ha detto Randall Slavin, «Sono stato fortunato a lavorare con lui ed è una bellissima esperienza trasformare questi scatti in NFT».

Il formato Non Fungible Token esalta alcune caratteristiche delle fotografie di Slavin: il bianco e nero molto crudo, l’impatto delle inquadrature, l’espressività. Nelle descrizioni pubblicate su Cryptograph di una delle foto, intitolata Until We Disappear si legge: «Lo sguardo penetrante di Chris mostra la seducente austerità della sua anima».

L’altra foto messa all’asta si intitola White Roses For My Soul to Keep: «Rappresenta la sua essenza eterea e la vasta gamma di emozioni che riusciva ad esprimere» scrive Cryptograph. Le ultime foto di Chris Cornell diventano così un modo per rendere ancora più iconica l’immagine, la vita e l’arte di uno dei più grandi cantanti rock di tutti i tempi.