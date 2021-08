Kurt Cobain, la casa di Aberdeen dove è cresciuto diventerà un museo aperto al pubblico

Sembra che, dalla primavera del 2022, sarà possibile visitare la casa di infanzia di Kurt Cobain ad Aberdeen, nello stato di Washington.

L’abitazione, infatti, è stata inserita dal Dipartimento di Stato nel Heritage Register, ovvero l’elenco ufficiale dei siti e delle proprietà storicamente significativi, che si trovano sul territorio. Per questo motivo, una volta ristrutturata, potrà essere visitata come luogo culturalmente rilevante: qui, infatti, secondo il Dipartimento, Cobain ha sviluppato il suo amore per la musica e le sue capacità artistiche.

Le visite, ad ogni modo, saranno saltuarie e organizzate, perché il vicinato ha richiesto di non far diventare la casa un polo turistico, per evitare troppo affollamento della zona. Si potrà quindi entrare nelle stanze in cui Cobain ha vissuto dal 1968 al 1984, ma solo con un tour privato.

L’attuale proprietario, Lee Bacon, comprò la casa nel 2018, direttamente dai Cobain, per la cifra di 225.000 dollari. Bacon al momento sta ristrutturando la casa, così da riportarla all’aspetto che aveva negli anni Settanta: tra i vari lavori, anche la riverniciatura dell'esterno con i colori "felce chiara" e "menta scura", proprio quelli visti e vissuti dal cantante dei Nirvana durante la sua infanzia. Il proprietario ha dichiarato a Rolling Stone America che i lavori sono quasi conclusi, “tra il 90% e il 95%”, e che, verosimilmente, i tour potranno partire dalla prossima primavera.

All’interno della villetta da un piano e mezzo, si potranno vedere il tavolo da pranzo originale della famiglia Cobain, la cameretta di Kurt e della sorella Kim, con tanto di materasso usato, e una credenza, anche questa originale.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Lee Bacon – è rendere la casa un progetto-tributo alla prima infanzia e alla carriera di Kurt, con dettagli museali. Il prossimo capitolo è capire come farlo accadere”. Oltre a restaurare questa casa, il nuovo proprietario ha acquistato anche un altro edificio, nel centro di Aberdeen, per creare un Tribute Lounge and Gallery Cafè, dedicato al frontman dei Nirvana. Bacon ha spiegato che questo luogo “racconterà la storia della casa” e dei primi anni di Cobain in città, attraverso memorabilia, foto, cimeli e scatti del cantante. C’è la possibilità che sia la visita al Lounge and Gallery Cafè sia alla casa siano gratuite.