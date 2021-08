Blink-182, Mark Hoppus e Tom DeLonge insieme in un nuovo podcast: hanno parlato della loro amicizia e dei loro dischi preferiti

In occasione dell’episodio numero 50 del suo podcast online After School Radio, Mark Hoppus ha ospitato l’amico e co-fondatore dei Blink-182 Tom DeLonge. Solo per questo episodio speciale, lo show, in streaming su Apple Music 1, è stato ribattezzato The Mark And Tom Show.

Hoppus e DeLonge hanno parlato dei loro progetti in corso attualmente, ma hanno anche ripercorso alcuni aspetti del passato, tra la nascita della loro duratura amicizia e gli album dei Blink-182.

Hoppus ha infatti chiesto all’ex compagno di band quale fosse il suo album preferito del gruppo. “È una bella domanda – ha risposto DeLonge – Dio mio, ci sono così tante cose meravigliose che riguardano ognuno di loro. Amo davvero molto, ovviamente, l’album Untitled [Blink-182 uscito nel 2003 ndr], per l’esplorazione musicale che abbiamo fatto. Ma devo anche dire che, quando abbiamo fatto Enema [of The State, del 1999], era come se, insomma sapevo che in quel momento stavamo realizzando qualcosa di mai fatto prima. Ma ho come la sensazione, sai, se torniamo indietro a quando hai scritto Dammit [singolo del 1997 ndr], sembrava come se stessi partecipando ad un corso immersivo di songwriting. Non avevo mai pensato ad una canzone con una struttura così semplice, ha davvero influenzato molte delle nostre decisioni prese in seguito”.

I due musicisti si sono poi chiesti come sia possibile che la loro amicizia continui tutt’oggi, nonostante dei lunghi periodi di freddezza e lontananza. Secondo il frontman degli Angels & Airwaves, il segreto è presto detto: “Perché apprezziamo le barzellette sporche, come nessun altro sa fare. Si riduce solo a questo, non c'è nient'altro. È quello, a mio parere!”. Secondo DeLonge, infatti, lo scherzo e lo humor rappresentano il loro linguaggio comune, la loro modalità di comunicazione da sempre. “Penso di sì – gli ha fatto eco Hoppus – perché la prima volta che ci siamo incontrati, penso che abbiamo subito fatto delle battute sul c***o, fin dall'inizio, nel tuo garage. È la nostra sintonia”.