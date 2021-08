Metallica, James Hetfield e la scrittura dei nuovi brani: "Quando sono felice compongo melodie, quando sono riflessivo scrivo i testi"

James Hetfield ha partecipato ad un progetto benefico dell’associazione non profit Road Recovery creato dall’ex roadie Gene Bowen e dal manager musicale Jack Bookbinder che assiste i giovani a rischio nello stato di New York, aiutandoli a superare problemi di dipendenza e di disagio sociale ed economico attraverso il programma Virtual Tax.

Road to Recovery è sostenuta da molte rockstar americane, da Slash dei Guns N' Roses a Tom Morello dei Rage Against the Machine che hanno registrato dei videomessaggi in cui hanno raccontato come hanno vissuto e come sono riusciti a rimanere creativi durante il lockdown e i due anni di pandemia, senza concerti e senza contatto con il pubblico.

James Hetfield ha detto: «Stiamo attraversando tutti un momento difficile, io sono qui solo per ricordare a tutti che non siete soli. Lo stiamo affrontando insieme. Dovete sempre ricordare che qualunque cosa vi sia accaduta, è successa anche ad altre persone, e sono sopravvissute. Quindi anche voi ce la farete. Inoltre abbiamo il dono della musica che è una gran cosa a cui affidarsi».

Il cantante e chitarrista dei Metallica ha fatto anche delle anticipazioni su come procede il lavoro sul prossimo album, l’undicesimo dopo Hardwired…to Self Destruct del 2016, per il quale secondo le ultime interviste rilasciate dalla band ci sono almeno dieci brani già pronti: «Ho scritto molti riff e molti testi in questo periodo» ha detto James Hetfield, «La musica è uno strumento importante da usare nei momenti difficili». La rivelazione più interessante fatta da James Hetfield nel suo videomessaggio riguarda il suo processo creativo: «Quando sono di buon umore e mi sento felice di solito prendo la chitarra e compongo un riff. Quando invece sono più riflessivo o qualcosa mi emoziona, scrivo il testo di una canzone». James Hetfield ha spiegato però che ognuno deve trovare il proprio metodo per esprimere sé stesso ed essere creativo: «Questo è solo quello che faccio io. Voi troverete il vostro modo».