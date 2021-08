Robert Plant: "ecco qual è stata in assoluto per me la canzone più difficile da cantare"

Robert Plant ha confessato qual è stata la canzone più difficile da cantare della sua intera carriera, e non è un pezzo dei Led Zeppelin. Nell’ultimo episodio del suo podcast Diggin Deep, Plant ha detto che si tratta di Polly Come Home, una delle cover fatte con Alison Krauss nell’album Raising Sand del 2007: «È veramente difficile cantarla con il tempo che abbiamo scelto. Scuramente è stata la prova più impegnativa della mia carriera, insieme alla prima audizione con gli Yardbirds, ovviamente».

Polly Come Home è un pezzo country di Gene Clark pubblicato nel 1969 nell’album Through the Morning, Through the Night di Dillard & Clark. Robert Plant e Alison Krauss hanno scelto di rallentarla notevolmente, rendendola più intensa: «E’ una canzone bellissima, commovente» ha spiegato Plant «Quando ho iniziato a cantare ci ho messo tutto me stesso, i miei polmoni e le mie corde vocali e il mio senso del tempo. Poi mi sono detto: “Come faccio ad arrivare alla fine della prima strofa senza svenire?”». Il cantante diventato leggendario cavalcando le tempeste elettriche dei Led Zeppelin e scuotendo le fondamenta stesse del rock con la versione elettrificata e sovrumana del blues che ha reso inarrivabile la band ha ironizzato su sé stesso: «Sono la stessa persona che ha cantato Immigrant Song! Eppure il tempo di Polly Come Home così languido e magnifico mi è costato molta più fatica. È stata una bella sfida».

Il risultato è anche uno dei più grandi successi della sua carriera: Raising Sand uscito il 23 ottobre 2007 ha venduto oltre un milione di copie in America, è considerato un capolavoro per la fusione perfetta dello stile rock blues di Robert Plant con quello bluegrass di Alison Krauss e ha fatto vincere ai due musicisti cinque Grammy Award, tra cui quello come miglioro album. Da tempo si parla di un nuovo album in arrivo.

Robert Plant e Alison Krauss hanno collaborato nel 2015 nel singolo The Light of Christmas Day per la colonna sonora del film Love the Coopers.

Il chitarrista Greg Leisz, la cantante country Lucinda Williams e il produttore T Bone Burnett hanno fatto delle anticipazioni sulle nuove canzoni su cui avrebbero iniziato a lavorare in studio a Nashville, definendole «Incredibili». Robert Plant non ha confermato ufficialmente, ma ha solo detto in modo enigmatico: «Ci sono un po’ di cose che stanno succedendo qua e là».