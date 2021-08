Metallica, Kirk Hammett: "il nuovo disco unirà di nuovo le persone e le aiuterà a sentirsi meglio"

Il nuovo album dei Metallica curerà un mondo diviso e unirà di nuovo le persone. È quanto ha dichiarato Kirk Hammett, in occasione di un’intervista con Classic Rock.

Il chitarrista ha parlato degli obiettivi che la band si è prefissata, per il loro undicesimo album in studio, seguito di Hardwired… To Self Destruct del 2016: “I Metallica hanno sempre avuto l'idea di unire le persone attraverso la musica. Penso che il sentimento diffuso, ora, sia che le persone abbiano bisogno della musica più che mai, per riunirsi tutti e celebrare collettivamente il punto in cui siamo arrivati. C'è molta divisione nel mondo, e si spera che questo album dei Metallica superi questa divisione e unisca le persone, in un modo che sia più vantaggioso per tutti. La musica dovrebbe riunire tutti, dovrebbe essere una celebrazione. Questo è ciò che riguarda la musica. Non si tratta di vendere album o vincere un Grammy, si tratta di pubblicare buona musica e aiutare la situazione con quella musica”.

Il musicista ha anche fatto riferimento alle difficoltà incontrate dai Metallica, in questi ultimi mesi, nel corso della lavorazione sulla nuova musica: “Abbiamo cercato di sfruttare al meglio questo anno e mezzo di Covid e abbiamo avuto un discreto successo. Ci siamo incontrati da remoto e abbiamo lavorato, e poi ci siamo riuniti, e abbiamo lavorato. Le cose si stanno muovendo davvero bene. Direi che la musica che stiamo creando è molto adatto a questi tempi”.

Già lo scorso dicembre, sempre a Classic Rock, il batterista Lars Ulrich aveva ammesso che quello che uscirà sarà il miglior album dei Metallica, finora. “È il più pesante, il più bello – ha affermato Ulrich, non senza un po’ di autocompiacimento – Ma a parte gli scherzi, se non fosse stato che pensavamo che il miglior disco fosse ancora davanti a noi, allora perché continuare a farlo? Nei Metallica amiamo il processo creativo ed è difficile per me immaginare di smettere di fare dischi”.